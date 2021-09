CorrSport – Oggi Spartak-Napoli. Nell’ultimo incrocio Maradona fu il protagonista assoluto!

31 anni fa (6 novembre 1990) l’ultimo incrocio tra Spartak e Napoli. Il giorno successivo gli uomini di Bigon conclusero proprio a Mosca l’avventura di Coppa Campioni, eliminati da Shalimov e compagni . Ci fu 0-0 all’andata ed anche al ritorno degli ottavi e i rigori sancirono il passaggio del turno dei russi. E il protagonista, questa fuori dal campo della notte precedente alla partita fu Diego Armando Maradona. Ci fu la famosa notte “brava” (si fa per dire) di Diego che si svolse nel perimetro della piazza più famosa in Russia, però chiusa in quel momento al pubblico in vista delle celebrazioni per l’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre.

Avvolto in una voluminosa pelliccia nera, il Pibe fu riconosciuto da un’incredula guardia che accompagnò Maradona. Nel 1990 il blitz nella Piazza Rossa blindata in un lungo giro sotto un’abbondante nevicata e un fioccare di flash.