Biraghi: ”Napoli fortissimo, proveremo a spaventarlo”

Al Tgr Rai Toscana ha rilasciato dichiarazioni il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi, in vista della sfida di domenica tra i viola e Napoli. Ecco quanto detto:

”Affronteremo una squadra forte, che gioca un buonissimo calcio, non a caso sono primi in classifica. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma proveremo con tutte le nostre forze a metterli in difficoltà, sperando di portare qualche punto a casa. Sarà un’emozione giocarla, soprattutto con la fascia di capitano al braccio, che per me rappresenta tanto”.