L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Faouzi Ghoulam, sottolineando una grande novità. Secondo il quotidiano pare che il calvario di Ghoulam stia per finire, infatti sembra che l’algerino abbia recuperato dall’infortunio al ginocchio dello scorso marzo. Per il terzino azzurro dunque l’incubo sta per terminare e chissà se Spalletti possa già convocarlo per la trasferta domenicale di Firenze.