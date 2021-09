SSC Napoli – Prodotti ufficiali in vendita anche in Europa: ecco dove

La SSC Napoli pensa anche ai tifosi che non vivono su territorio italiano. Infatti come annunciato dai profili social del club è possibili acquistare i kit di gioco ufficiali anche in Germania, Olanda, Francia e Spagna.

I rivenditori Amazon di questi paesi Europei hanno attivato uno store sui loro siti dedicato completamente alla squadra partenopea. La partnership con il marchio americano sta mostrando i sui risultati: il Napoli sta diventando un club sempre più internazionale.

Ecco il tweet ufficiale dell’annuncio: