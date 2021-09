CdM: “Primo posto fondamentale per evitare le terze della Champions”

Arrivare primi per il Napoli sarebbe oro, non solo perchè manderebbe la squadra agli ottavi, ma perchè eviterebbe le terze classificate degli gironi di Champions. A ricordarlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che ci parla anche della sfida di giovedì contro lo Spartak Mosca:

“La strada per il primato passa anche per le sfide contro Spartak Mosca e Legia Varsavia, in cui vanno evitati scivoloni. Lo Spartak Mosca è in un momento di difficoltà, occupa l’ottavo posto nel campionato russo, l’ex allenatore del Benfica Rui Vitoria non è riuscito ancora a cambiare l’inerzia di una stagione iniziata male.

In Europa League lo Spartak Mosca ha perso in casa contro il Legia Varsavia ma ha creato tante occasioni da gol prima di capitolare, sta avendo problemi soprattutto nella finalizzazione e perciò non va assolutamente sottovalutato“.