Sky – La probabile formazione del Napoli, previsti cambi nell’11 titolare

Alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca, Luciano Spalletti è pervaso da vari dubbi di formazione. Domenica c’è la Fiorentina e qualche cambio domani si può già ipotizzare. Secondo Sky Sport, alcuni titolari potrebbero rifiatare. In primis, resta aperto il ballottaggio in porta tra Ospina e Meret, mentre in difesa ci sarà Malcuit al posto di Di Lorenzo, che insidia però Mario Rui per giocare sulla sinistra, come contro il Leicester. A centrocampo scalpita Demme, non si esclude che possa prendere il posto di Anguissa o Fabian Ruiz. Anche Piotr Zielinski può partire dalla panchina, al suo posto pronto Elmas. Di seguito la probabile formazione azzurra:

Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne.