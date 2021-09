De Maggio: “Ottime notizie, succederà con la Fiorentina”

Durante la trasmissione Radio Gol, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista, nonché conduttore della trasmissione, Walter De Maggio. Ha parlato del terzino Ghoulam, sulle sue condizioni e sul prossimo rientro in campo:

“Mi arrivano ottime notizie per Ghoulam, sta finalmente meglio e sarà aggregato finalmente alla squadra“. Non per lo Spartak (non è in lista, ndr), ma con la Fiorentina dovrebbe essere convocato“.

La speranza degli azzurri è che l’algerino possa tornare in condizione al più presto, in modo di dare un cambio sulla fascia a Mario Rui.