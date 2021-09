Repubblica sulla questione portiere: “Chi è il titolare?”

Situazione portiere da capire in casa Napoli, con Ospina titolare nelle ultime uscite, (complice l’infortunio di Meret), il Napoli non sembra avere un titolare inamovibile in porta. In ogni caso la Repubblica ci parla di Meret possibile titolare contro lo Spartak.

Inoltre il quotidiano ci illustra: “Il portiere colombiano ha dimostrato sicurezza tra i pali e ha orchestrato la costruzione del gioco dal basso con l’abilità già mostrata negli anni scorsi. Il suo inserimento è stato un successo tanto che la domanda sul titolare tra i pali adesso è leggittima. Continuerà lui oppure Spalletti ritornerà alla scelta iniziale con Meret protagonista?”.