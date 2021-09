Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca, ecco le sue parole:

“Come è stata gestita in passato non lo so ma per noi questa è una competizione importante che ci dà esperienza e che migliora il nostro calcio. Nel nostro girone ci sono squadre di tutto rispetto, conosco la potenza dello Spartak Mosca nel continente russo. Ha tifosi da tutte le parti. Il dio del calcio punisce sempre chi va in campo con presunzione, quindi servirà rispetto. Andremo in campo per vincere e sappiamo che sarà difficilissimo, contro una squadra attrezzata che vuole rifarsi dopo il ko all’esordio”.

Ci sarà turnover?

“Cambierò tre o quattro giocatori rispetto alle ultime partite. Noi però potremmo cambiarli anche tutti, visto che abbiamo una rosa a disposizione di tutto rispetto. Se non l’avessimo sarebbe dura giocare questa competizione. Cambiandone troppi però si perderebbero convinzioni, serve gradualità”.

A chi non può fare a meno?

“Koulibaly, Insigne e i vari calciatori che sanno riconoscere quello che è il pericolo”.

Questo è il momento più bello della sua carriera?

“Ne ho passati bellissimi da tutte le parti. Abbiamo fatto partite di livello in tutte le squadra in cui sono stato, anche in Europa. Ho la fortuna di avere a disposizione una squadra di bravi ragazzi e questo rende il mio lavoro più facile. Se nessuno attacca il Napoli e i miei giocatori sono tranquillo, se invece vengono attaccati allora divento più cattivo”.