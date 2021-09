Auriemma contro ADL: “Prezzi dei biglietti altissimi”

Il Napoli nonostante il super avvio di campionato, non gode più di quella spinta unica dei tifosi allo stadio. La principale causa è sicuramente il Covid-19, e questa ha caratterizzato un aumento dei biglietti per lo stadio.

Durante Marte sport live, Raffaele Auriemma ha parlato così sulla questione biglietti:

“De Laurentiis vuole le famiglie allo stadio ma poi mette prezzi altissimi. Come si fa a pensare che una famiglia debba spendere almeno 100€ per andare a vedere la partita? Queste cose andrebbero valutate bene, vanno fatti dei pacchetti famiglia e non la Tribuna Family che non serve a niente. E ricordiamoci che ad ottobre aumenteranno anche le bollette e le famiglie avranno tante spese in più”.