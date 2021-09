Problemi per Tuchel e il Chelsea in vista del match di domani, in Champions League, contro la Juventus: un big è risultato positivo al Covid-19.

Il calciatore in questione è Ngolo Kantè, centrocampista francese che sarà costretto ad andare in quarantena e a saltare almeno due match: quello contro i bianconeri e quello di Premier League contro il Southampton.