TMW, Pochesci: “Mourinho poco elegante! Scudetto? Vi dico la mia sul Napoli e non solo”

Il noto allenatore, Sandro Pochesci, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, per dire la sua sul derby vinto dalla Lazio e sulla lotta scudetto. Queste le sue parole: “Per lo scudetto è ancora troppo presto fare delle precise valutazioni. Se però adesso dovessi fare dei nomi direi: Napoli, Milan ed Inter. Adesso gli azzurri hanno un grande test da superare contro la Fiorentina, sono proprio curioso di vedere come Spalletti imposterà la partita contro un avversario così in forma e preparato.

Mourinho? Lamentandosi per le decisioni arbitrali al termine della partita ha fatto una brutta caduta di stile. Per lo stesso motivo, in categorie inferiori, mi beccai ben due mesi di squalifica. Per questo motivo mi aspetto un provvedimento disciplinare nei confronti del portoghese“.