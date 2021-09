CdS – Il Napoli, prima di Osimhen, trovò l’accordo con il Salisburgo per Erling Håland: il retroscena

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il Napoli sarebbe stato ad un passo dall’acquisto di Erling Håland! Il doppio confronto in Champions League, ai tempi di Ancelotti, aveva convinto la società partenopea ad intavolare una trattativa per il centravanti norvegese. Sulla base di 25 milioni di euro, ADL trovò l’accordo con il club austriaco ma non aveva ancora fatto i conti con il famigerato agente del calciatore: Mino Raiola! Visti i rapporti non proprio idilliaci tra i due, il patron del Napoli lasciò perdere senza provare a formulare una proposta contrattuale ad Håland. ADL aveva paura di dover sborsare una cifra abnorme per le commissioni ed è per questo che, alla fine, si virò su Osimhen! Il norvegese passò poi al Borussia Dortmund dove, ancora oggi, incanta i tifosi di tutta la Germania.