Maradona Jr: “Spalletti ha lavorato molto su alcuni aspetti importanti”

Diego Armando Maradona Jr ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dei suoi sogni e del Napoli di Luciano Spalletti:

“Il mio più grande sogno è portare un giorno mio figlio Diego Matias allo stadio intitolato a mio padre per fargli capire chi era suo nonno, sia come persona che come calciatore, e lo dico da appassionato di calcio. E’ ancora presto, però, anche per me, che spero di ritornarci quando sarà riaperto a tutti. Il Napoli di Spalletti mi piace molto, perchè il tecnico ha saputo dare concretezza e sicurezza ad una squadra che aveva mostrato spesso limiti su questi aspetti. Sono sicuro che questa squadra ci farà divertire e che in primavera sarà ancora lassù“.