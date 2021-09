L’ex allenatore del Sassuolo ed attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia dove ha parlato della Serie A e del Napoli:

“Il Napoli potrà fare grandi cose, ma Inter e Milan sono le squadre più forti e complete della Serie A. E’ un piacere per me affrontare i nerazzurri in Champions, da italiano sono felice“.