Ancora dei problemi con i sito streaming di DAZN che hanno creato dei disturbi agli utenti durante il posticipo della domenica Juventus-Milan. Enrico Varriale, giornalista della RAI, si è espresso in merito attraverso il suo profilo Twitter: “Spiace per i tanti bravi colleghi che ci lavorano ma stasera su DAZN per Juventus-Milan il disastro sembra proprio assoluto. Situazione assolutamente scandalosa dopo quattro giornate di campionato”.