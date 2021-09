Serie A: Genoa-Fiorentina, il risultato finale

Triplice fischio a Marassi per la sfida delle 15 tra Genoa e Fiorentina, valevole per la quarta giornata di Serie A. Ed è la squadra di Vincenzo Italiano ad espugnare il suolo ligure vincendo per 2-1 grazie alle reti di Riccardo Saponara e Giacomo Bonaventura che però dovranno monitorare le condizioni di due giocatori chiavi nella zona mediana: Erick Pulgar e Gaetano Castrovilli, infatti, sono usciti anzitempo infortunati. Con questo risultato, la squadra di Vincenzo Italiano sale al quarto posto con nove punti.

Inutile, nel finale, la rete su rigore di Criscito per gli uomini di Ballardini che perdono per la terza volta in quattro partite di Serie A. Necessario un cambiamento di rotta.