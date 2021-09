Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha parlato in conferenza stampa a ridosso della gara d’esordio in Europa League, pareggiata 2-2 contro il Napoli.

“Sono contento della mentalità che la mia squadra ha mostrato in campo. E’ stata una partita entusiasmante. Il Napoli è una squadra forte, sono loro i favoriti per la vittoria finale. Noi siamo giovani. C’è da analizzare gli errori che abbiamo commesso. Espulsione? L’arbitro ha sbagliato a cacciar via Ndidi. Il primo giallo non c’era”.