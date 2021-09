Di Marzio: “Spalletti è il leader di questo gruppo. Anguissa? Vi dico la mia”

Gianni Di Marzio ha parlato del Napoli ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. Il mister ha commentato le prime gare giocate dalla squadra partenopea.

“Sicuramente la costruzione del gruppo è a buon punto. I risultati parlano chiaro, le prestazioni non sono ancora al top. E’ vero che un tecnico deve costruire la mentalità di una squadra, ma non credo che il Napoli abbia giocatori leader. Per il momento l’unico leader è solo il tecnico, che ha personalità.

Anguissa è il giocatore giusto per il centrocampo del Napoli. Se accanto a lui ci fosse stato un playmaker, sarebbe stato meglio”