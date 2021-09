L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulle possibili scelte di Luciano Spalletti, in vista del debutto di Europa League contro il Leicester. Secondo il quotidiano il tecnico azzurro opererà un turnover moderato. Ci saranno tre novità di formazione: Malcuit per Mario Rui, con probabilmente Di Lorenzo che scalerà sull’out mancino. La seconda è il ritorno sulla trequarti di Piotr Zielinski. L’ultima dovrebbe essere il ritorno da titolare per Hirving Lozano, che sostituirà Politano