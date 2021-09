Specchia: “Domani schiererei Juan Jesus, Spalletti però non deve fare troppi cambi”

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli e della sfida di domani contro il Leicester. Le sue parole:

“A Leicester mi auguro di vedere una buona gara positiva del Napoli. Gli azzurri devono cavalcare l’onda, Spalletti ha gestito benissimo le tre gare fatte finora. Questa squadra sta convincendo anche grazie alla validità del tecnico. A Leicester il Napoli deve stare attento e andarsela a giocare col piglio giusto, cercando di portare a casa un risultato positivo”.

SULLA FORMAZIONE – “Senza Mario Rui, metterei Juan Jesus per restare più coperti. Spalletti può andarsela a giocare senza troppi timori, farei pochissimi cambi: non è una buona idea farne molti. Non rinuncerei ad Anguissa e ai difensori che abbiamo, è importante esordire bene in Europa League”.