Champions – Il Milan viene rimontato e cade ad Anfield contro il Liverpool

Si conclude anche per il Milan il primo impegno della prima giornata di Champions League. E si conclude male, con la sconfitta per 3-2 ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Nella prima frazione i rossoneri avevano subito il vantaggio dei Reds con l’autogol di Tomori, e il rigore di Salah avrebbe potuto chiudere i conti in anticipo ma il portiere rossonero Maignan ha detto di ‘no’ all’egiziano. E allora la squadra di Pioli ha ritrovato il suo gioco e ha messo a segno due gol nel giro di due minuti con Rebic e Diaz. Ma ad inizio ripresa è arrivato subito il pari di Salah, e al 69’il gol vittoria di Henderson. Finisce 3-2.