GdS – Koulibaly la decide e ritorna il sogno scudetto: al Napoli non manca nulla

A questo Napoli non manca nulla. E’ questo un po’ il sunto più giusto per riassumere al meglio l’inizio di campionato per Napoli, che batte la Juventus e per una sola notte si porta a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A. Anche la Gazzetta dello Sport questa mattina ha provato a riassumere così il periodo degli azzurri, sottolineando che a questo Napoli di Spalletti non manca proprio niente.

Di fatto anche secondo La Rosea sembrava quasi utopistico pensare ad inizio campionato, anzi ancor prima sotto l’ombrellone, che il Napoli di Spalletti avrebbe staccato di 8 punti la Juventus che ritornava forte dopo il ritorno di Max Allegri. Ma d’altronde con un Napoli così ordinato e compatto, guardingo e risolutivo ma soprattutto forte dentro è davvero difficile non fare fatica. Dallo Stadium al Maradona con il sogno scudetto nel cuore.

Ora testa all’Europa League sperando di portare a casa i tre punti, per iniziare al meglio anche l’avventura Europea.