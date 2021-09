Insigne, Mario Rui e Osimhen usciti malconci, condizioni da valutare

Ieri sera durante la gara tra Napoli e Juventus, Luciano Spalletti è stato costretto ad effettuare tre cambi forzati. Sono usciti, infatti, malconci durante la gara Lorenzo Insigne, Mario Rui e Victor Osimhen. Se per il primo, come annunciato dalla società azzurra, si tratta di un trauma contusivo al ginocchio destro, per gli altri due La Gazzetta dello Sport fa sapere che al termine del match avevano entrambi una vistosa fasciatura e tutti e tre saranno da valutare per la gara in Inghilterra contro il Leicester, in programma giovedì sera.