Rinnovo Insigne, incontro a sorpresa tra ADL e l’agente del capitano

Mentre il Napoli batteva la Juventus per 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona nella terza giornata di campionato, il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, e l’agente del capitano azzurro, Lorenzo Insigne, hanno avuto un summit a sorpresa dove hanno posto le basi per il rinnovo del capitano azzurro. E’ stato il primo incontro tra i due dopo tante voci e tante polemiche, poco prima della sfida alla Juventus, che ha permesso di intavolare quantomeno una trattativa tra le due parti in causa.