Serie A – Empoli-Venezia, il risultato finale

Fischio finale allo stadio Castellani per la sfida tra le due neopromosse Empoli e Venezia, prima gara della terza giornata di Serie A. Dopo 98 minuti sono gli ospiti di Paolo Zanetti che ne esce vittorioso in questa giornata storica: al 13′ il francese Thomas Henry sigla il primo gol dei lagunari nel massimo campionato italiano mentre al 68′ l’ex Spezia David Okereke raddoppia. Inutile il gol della speranza firmato Nedim Bajrami su rigore negli ultimi minuti per la squadra di Andreazzoli che non riesce a rifarsi dopo il successo allo Juventus Stadium.