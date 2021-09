L’edizione odierna de Il Mattino, annuncia la possibile assenza di Victor Osimhen e David Ospina per la sfida di giovedì contro il Leicester in Europa League. Avendo entrambi partecipato con le proprie nazionali, che fanno parte della lista rossa per l’Inghilterra, i due potrebbero non essere convocabili salvo una deroga della UEFA che ancora non ha dato l’approvazione definitiva. Seguiranno aggiornamenti, ma il Napoli farà di tutto per portarli in Inghilterra.