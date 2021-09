Simone Scuffet, portiere ex Udinese, ha parlato a Tuttomercatoweb di Alex Meret, portiere del Napoli e suo amico.

“Ha tutte le qualità per fare molto bene a Napoli e per cercare di dire la sua nell’ambiente della Nazionale che frequenta in pianta stabile. Mi auguro che possa fare il meglio: siamo amici, ci sentiamo, sono davvero contento quando lo vedo in campo, quando fa quel che sa fare. Lo scorso anno ha pagato delle scelte del tecnico ma ha qualità e sono contento della sua chance”.