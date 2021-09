Roma – Il Napoli Primavera vuole la seconda vittoria consecutiva

L’edizione odierna de Il Roma dedica ampio spazio al Napoli Primavera e alla seconda giornata di campionato contro la Sampdoria. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri vogliono continuare a vincere dopo il Bologna: “I blucerchiati lo scorso anno sono arrivati primi nella regular season, per poi doversi fermare in semifinale ai play-off contro l’Atalanta. La prima di questo nuovo inizio, dunque, ha avuto un sapore amaro ma ecco arrivare una risorsa in più: tra i convocati si rivede il gioiellino classe 2002 Lorenzo Di Stefano, indubbiamente protagonista la passata stagione avendo collezionato 14 gol e 9 assist in campionato. Il Napoli, dalla sua, vive una situazione completamente differente. In più tanti ragazzi hanno avuto la possibilità di scendere in campo al Maradona con la prima squadra in occasione dell’amichevole contro il Benevento”