La SSC Napoli, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha invitato i tifosi in occasione di Napoli-Juventus ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Per garantire un ingresso ordinato e per effettuare regolarmente tutti i controlli previsti dalla legge, l’apertura dei tornelli è anticipata alle ore 14.00. Inoltre si invita ai tifosi di rispettare le regole di prevenzione a causa del Covid-19, indossando correttamente la mascherina e di evitare assembramenti all’esterno dei varchi d’accesso.

Di seguito il tweet e le modalità d’accesso allo Stadio Diego Armando Maradona: