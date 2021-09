L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Raul Albiol e alla corsa Scudetto, ancora all’inizio, in serie A. Infatti il difensore ex Napoli ha parlato ai microfoni del quotidiano del campionato italiano: “Sarà una lotta tra Napoli, Inter e Juventus. Attenzione però alla Lazio di Sarri e a Mourinho. Questo anno sarà difficile anche approdare in Champions League”