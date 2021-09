L’iniziativa della fondazione di recupero minorile “A’ ‘Voce d’è Creature” nel quartiere Arenaccia ha fatto il giro del web. L’obiettivo era quello di regalare un biglietto gratis per Napoli-Juventus, per i ragazzi che avrebbero deciso di vaccinarsi nei giorni precedenti alla partita. Il fondatore dell’associazione, don Luigi Merola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliToday.

Ecco quanto affermato: “Abbiamo scoperto che nessun ragazzo aveva fatto il vaccino. Inoltre lo stesso discorso anche per i genitori. Di conseguenza abbiamo pensato a delle iniziative per convincere i tutti, soprattutto i ragazzi convinti fortemente di non vaccinarsi. Fortunatamente l’iniziativa ha avuto esito positivo, il 90% dei ragazzi hanno accettato l’invito”.