Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport sulla sfida tra Napoli–Juventus, soffermandosi sulle tantissime assenze in casa bianconera.

Ecco quanto affermato: “Questa sfida dipende da ogni singolo calciatore che verrà chiamato in causa e dalla loro concentrazione. Oltre alla condizione atletica, tattica o tecnica, non bisogna sbagliare dal punto di vista mentale e del cuore. Anche perché poi rischi di perdere con un risultato ampio, invece devi andare lì compatto e convinto della propria forza. In caso di sconfitta? Conosco l’Italia calcistica, si farebbero processi e condanne feroci. La situazione in caso di sconfitta sarebbe critica con un punto in tre partite, ma la Juventus è abituata a gestire le pressioni. Dal mio punto di vista è importante rivedere la Juve vista ad Udine, voglio vedere quel tipo di partita”.