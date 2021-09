Sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà di scena Napoli-Juventus match valido per la terza giornata di campionato. Stando a quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri proveranno a recuperare Ramsey per il big match. Dopo essersi fermato a Udine, senza essere partito con il Galles, continua il recupero alla Continassa ma non è certo il suo impiego dal primo minuto. Si valuta l’ipotesi di provare l’ex Arsenal part-time, a gara in corsa per garantire un cambio di giocatori ma anche di modulo visto che la maggior parte dei calciatori sarà reduce dai viaggi in giro per il mondo.