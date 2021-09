Corriere dello Sport – “Su Orsato quell’ombra di Pjanic”

Il Corriere dello Sport dedica una sezione a Daniele Orsato, arbitro italiano che tonerà ad arbitrare l’Inter dopo tre anni dalla vicenda Pjanic.

Orsato rimarrà, infatti, a vita “quello di Inter-Juventus”, secondo il quotidiano. Il nuovo capo degli arbitri Alfredo Trentalange, dopo la sua elezione, parlò di più trasparenza da parte dei direttori di gara, che avrebbero parlato in TV. Orsato, messo alle strette da una domanda su quella vicenda, disse: “Ero troppo vicino all’ azione e quindi non ho visto bene”.

Trentalange voleva recuperare integralmente il miglior arbitro a disposizione, in Italia con un errore sei condannato alla storia, dice il quotidiano. Oltre il velo di complottismo, “va riconosciuto che da quella sera nel mondo arbitrale è cambiato praticamente tutto. Anche il designatore non è più lo stesso: c’ è Rocchi al posto di Rizzoli. È apprezzabile la decisione di riportare Orsato ad arbitrare l’ Inter, anche se non ancora a San Siro. Prove tecniche di normalità”.