CorrMezz – I tempi di recupero di Stanislav Lobotka

Lobotka sarà sicuramente indisponibile per la sfida alla Juventus.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, l’infortunio riportato con la Slovacchia potrebbe costare caro al centrocampista azzurra. Si tratterebbe di un’elongazione al bicipite femorale destro e per questo i tempi di recupero non dovrebbero essere inferiore alle due settimane di stop. Una notizia, questa, non positiva per il Napoli; dato già per certo il ritorno di Demme a ottobre sarebbe complicato sostituire anche Lobotka.