Di Lorenzo: “Gol? Sì, era un cross. Il record di imbattibilità è incredibile, vogliamo continuare”

Tuttosport parla del match di ieri dell’Italia, vinto per 5-0 contro la Lituania e che ha visto andare in gol il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

“Sì, volevo crossare e il pallone è andato dentro. Sono contento per il mio primo gol in Nazionale e ancor più contento per la vittoria”, dice il terzino ex Empoli, che con umiltà ammette il tentativo di cross che poi si è trasformato in gol, beffando il portiere avversario.

Per il quotidiano, Di Lorenzo è stato proprio tra quelli che, nonostante qualche brutta prestazione italiana, ha tenuto botta. E ieri è arrivata proprio la conferma: Giovanni Di Lorenzo è un calciatore affidabile, che ieri sera si è ritrovato bomber per caso.

“E’ incredibile giocare 37 partite senza perdere. Un record pazzesco, bellissimo: cercheremo di farlo continuare”, ha detto il calciatore del Napoli a fine match. Non sarà facile, perché gli azzurri di Mancini ora affronteranno la Spagna nella final-four della Nations League.