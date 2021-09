Ex all.primavera Beoni: “Gaetano e Zanoli erano quelli per cui avevo scommesso tutto. Sono migliorati molto”

Loris Beoni, ex allenatore della primavera del Napoli ha rilasciato un’intervista nel corso della trasmissione di Radio Marte “Si gonfia la rete”.

L’ex collaboratore di Sarri ha commentato l’inizio di campionato del nuovo Napoli di Spalletti: “Napoli-Juventus è chiaramente una partita interessantissima. La Juventus senza Ronaldo perde il contributo di un campione.

Primavera Napoli? Mi è rimasto tantissimo, innanzitutto il rapporto umano con i collaboratori, i dirigenti e i giocatori, con alcuni ancora mi sento. Poi la soddisfazione di vedere che un paio stanno facendo grandi cose. Gaetano sta facendo un percorso importante così come anche Zanoli. Erano i due per cui avevo pronosticato un buon futuro, si vedeva sin da allora.

Su Zanoli: Zanoli è sulla strada giusta per fare il calciatore professionista anche ad altissimi livelli. E’ posato, tranquillo, forte nel carattere, lo ritenevo all’altezza di un percorso importantissimo e lo sta facendo. Sa uscire bene e ha un’ottima corsa oltre che discreti piedi, sta crescendo molto anche nella spinta e nell’aspetto difensivo. Io ci avrei scommesso su di lui.

Sul percorso in Champions con Sarri: Abbiamo fallito in Champions, è vero ma a volte bisogna guardare il come. Noi su 8 partite ne vincemmo 7, abbiamo sbagliato un tempo all’andata e poi non siamo stati in grado – pur vincendo – di rimontare. Il percorso di Maurizio in Champions però ha portato 7 vittorie, giocando anche un buon calcio sempre.

Rapporto tra Sarri e De Laurentiis? Qualsiasi cosa direi potrebbe essere non vera, quindi non saprei. Non so minimamente in che termine sia il loro rapporto. Siamo professionisti, quando siamo in una società diamo anima e cuore”.