Sky: Italia-Lituania, le probabili formazioni. Di Lorenzo potrebbe scalare a sinistra

Questa sera si giocherà Italia-Lituania allo stadio Citta del tricolore di Reggio Emilia, sfida per la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. La Lituania attualmente occupa l’ultima posizione del gruppo C con zero punti conquistati nelle quattro partite giocate fino a questo momento. Mancini non potrà contare su Immobile e Insigne che hanno lasciato il ritiro per tornare rispettivamente a Roma e Napoli, dopo aver rinunciato anche a Pellegrini e Verratti.

Gigio Donnarumma sarà in porta, mentre la linea di difesa dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni e probabilmente Calabria, che potrebbe far scalare Di Lorenzo sulla sinistra. Il centrocampo resta sprovvisto, così come l’attacco. Sensi ha accusato un problema a un polpaccio durante la rifinitura e non è nella lista dei convocati. Il punto ferma resta quindi Jorginho con Pessina e Locatelli più di Cristante ai suoi fianchi. In avanti il CT punta tutto Raspadori, con Berardi e Kean favoriti su Bernardeschi. Fuori anche Chiesa, che ha accusato anche lui un problema muscolare.

Le probabili formazioni secondo SKY:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo; Locatelli, Jorginho, Pessina; Berardi, Raspadori, Kean. Allenatore: Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas.. Allenatore: Razanauskas.