Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha anticipato i temi del big match tra Napoli e Juventus di sabato:

“Non vedo una Juve splendida per il match contro il Napoli. Il fatto che abbia mandato 16 giocatori in giro per il mondo non è un vantaggio per i bianconeri, che hanno poi anche il problema del ritorno dei sudamericani”.