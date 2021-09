Come riporta il portale Tuttomercatoweb, Hirving Lozano ha chiesto di non essere convocato dal Messico per le sfide di qualificazione CONCACAF a Qatar 2022. L’ ala del Napoli aveva detto al CT Gerardo Martino di non essere al 100% e che avrebbe voluto recuperare una condizione ottimale. Una foto pubblicata dalla moglie del calciatore a Disneyland Paris con tutta la famiglia ha portato all’ira dei tifosi messicani nei confronti del loro beniamino.