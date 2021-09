Nel post-partita di Napoli-Benevento è intervenuto a Sky l’autore del primo gol giallorosso Giacomo Calò. Ecco quanto detto:

”Il risultato di questa sera ci darà fiducia in vista delle prossime partite. Stiamo trovando la migliore condizione e stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto fino ad adesso. Oggi è stata fatto una grande partita, ma non bisogna essere arroganti, dobbiamo rimanere con i piedi per terra”.