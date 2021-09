De Paola: “Spalletti o Allegri? Sono diversi. Vi dico che…”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto in diretta a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà Show, per parlare a proposito della sfida tra Napoli e Juventus, in particolare della sfida tra Spalletti e Allegri.

“Spalletti-Allegri? Spalletti è un ripulitore di stanze: alla Roma è andato via con tante polemiche, dall’Inter con il caso Icardi. C’è qualcosa nel suo carattere e non mi meraviglierei se anche con Insigne avrà dei problemi. Credo che De Laurentiis lo abbia scelto apposta. Allegri è diverso: se c’è un problema o lo risolve subito o lo lascia decantare. La Juventus non è più una squadra. Parliamo di due allenatori diversi, bisogna capire solo chi sarà in grado di risolvere più problemi. In generale, tra Allegri e Mourinho ho più fiducia nel primo, ma l’alone mediatico che circonda Mourinho mi fa paura. Qualsiasi cosa tocchi diventa oro. Allegri è più conoscitore del nostro calcio, Mourinho più del calcio internazionale”.