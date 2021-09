Cm.com – Il Napoli monitora Onana, ma c’è un club in vantaggio. La situazione

Il Napoli sta monitorando il mercato dei portieri vista la possibile partenza di David Ospina a fine stagione. Infatti, il colombiano ha il contratto in scadenza. Un nome per cui è stato fatto un sondaggio è André Onana, portiere camerunense in forza all’Ajax, al momento squalificato per doping. Stop che terminerà il prossimo 4 novembre. Il rinnovo con i lancieri appare al momento improbabile, e la possibilità di un futuro in Italia è concreta. Tuttavia, ci sarà da battere la concorrenza dall’Inter, che da mesi è attiva nel cercare un accordo con l’entourage del giocatore, col quale ha un principio d’intesa.