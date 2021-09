A Radio Kiss Kiss Napoli è stato ospite l’ex centrocampista azzurro Fernando De Napoli che ha rilasciato dichiarazioni su Luciano Spalletti. Ecco quanto detto:

”Spalletti ha tantissima esperienza, è una persona quadrata. E’ arrivato a Napoli in un momento complicatissimo, anche a causa della mancata qualificazione in Champions. Nonostante siano stati fatti pochi acquisti la squadra rimane forte, poi con il tecnico toscano acquista quel qualcosa in più che renderà la rosa più competitiva”.