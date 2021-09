Ursino: “Abbiamo ottimi rapporti con il Napoli! Con Gattuso in panchina hanno provato a prendere Simy e Messias”

Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del rapporto con il Napoli e delle varie offerte: “Messias? Mi è stato richiesto da almeno mezza Serie A. Il Milan però ha avuto una marcia in più ed era più deciso, sono sicuro che il giocatore saprà dire la sua anche lì. Giuntoli è sempre stato innamorato del calciatore. Con Gattuso in panchina ne parlammo molto ma non si concluse nulla. Ne abbiamo parlato anche questa sessione? Può darsi. Ounas? Spalletti gli sta dando fiducia e una grandissima opportunità, ora tocca a lui esprimere le sue caratteristiche al meglio per aiutare al massimo la squadra. Con il Napoli ci sono ottimi rapporti. Contini? Può fare molta strada e quest’anno con noi gli darà molto. Il Napoli con Gattuso in panchina ci chiese anche Simy come vice Osimhen. Poi Gattuso è andato via e non abbiamo concluso più nulla”.