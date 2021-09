ULTIM’ORA – Infortunio per Meret in Nazionale, salterà la Juventus: l’esito degli esami strumentali

Brutte notizie in casa Napoli. Ancora una volta la pausa per le nazionali si rivela un tabù. Infatti dal ritiro della Nazionale italiana arrivano brutte notizie: Alex Meret si è infortunato. Secondo quanto riportato dalla SSC Napoli il portiere azzurro ha rimediato una frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Rientrerà a Napoli venerdì mattina per continuare l’iter riabilitativo.

Dunque un’altra bella gatta da pelare per Spalletti, in vista della partita contro la Juventus, considerando che Ospina è impegnato con la Colombia nella gara di venerdì 10 settembre alle ore 1.00 di notte. Il portiere colombiano rientrerà quindi in Italia a meno di 24 ore dal fischio d’inizio, fissato per sabato 11 settembre alle 18. Di seguito il tweet del Napoli: