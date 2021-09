Benevento, il ds: “Spero che dall’amichevole possano nascere future collaborazioni con il Napoli! Insigne? Ecco cosa penso”

Pasquale Foggia, ds del Benevento, è intervenuto nel corso della diretta di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’amichevole che si terrà tra le streghe e il Napoli e di Insigne. Le sue parole:

“Il Napoli potrà avere un ruolo importante in questa Serie A, non ha ceduto i big e ha preso un allenatore bravissimo ed entusiasta. Spero per gli azzurri che possano essere grandi protagonisti. Le piazze del Sud esaltano, hanno tanta passione e ti permettono di tirare fuori il massimo. Sono curioso di vedere la Lazio di Sarri, il suo gioco è una sentenza, esalta le squadre come pochi”.

SULL’AMICHEVOLE – “Spero che dall’evento di lunedì possano nascere anche future collaborazioni con il Napoli. Abbiamo rapporti ottimi, anche tra i presidenti”.

SU INSIGNE – “È importante per il Napoli come il Napoli lo è per lui: devono andare avanti insieme. Da calciatore gli dico: resta, altrove non troverai ciò che hai qui. Io ho il rammarico di non aver potuto giocare in azzurro, fui vicinissimo al Napoli, ma poi presero Mascara. Parlai anche con Bigon, ci speravo molto, avrei fatto di tutto pur di indossare la maglia del Napoli”.