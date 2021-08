Furio Valcareggi è stato ospite nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. L’agente ha espresso la sua opinione sul possibile arrivo di Amrabat e sul futuro di Insigne.

Questo quanto dichiarato: “Amrabat resta a Firenze, non ha fatto una buona stagione ma, quest’anno c’è la rinascita e i centrocampisti non sono mai tanti. Insigne? Il Napoli deve farlo firmare, lui è nell’elite del calciomercato come Mbappé e Griezmann. Uno così fa vincere le partite e va accontentato”.