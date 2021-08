Auriemma: “Il destino di Ounas e Insigne non è ancora deciso. Vi spiego”

Raffaele Auriemma ha espresso le sue opinioni riguardo le azioni di calciomercato del Napoli. Il giornalista sui suoi canali social ha parlato di Ounas e Insigne.

Queste le sue parole: “Tra Ounas e Insigne uno andrà via. Ounas è ancora a Napoli perché piace a Spalletti e prima di lasciarlo andare bisogna capire quale sarà il destino di Insigne. Il calciomercato non è finito può arrivare qualche società che proponga un affare al Napoli. Per questo Ounas per il momento resta ma è destinato ad andare via per 13 milioni di euro“.